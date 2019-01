Joao Miranda ha rinnovato la sua richiesta all'Inter di essere liberato in questa finestra di mercato per trovare quello spazio che l'acquisto estivo di Stefan de Vrij dalla Lazio ha ridotto di molto il minutaggio del centrale brasiliano. Le sole 8 apparizioni in campionato, sommate alle 3 in Champions League, non soddisfano per nulla l'ex Atletico che, dopo i contatti con alcuni club del suo Paese, è finito nelle ultime ore nel mirino di un Monaco in cerca di elementi di esperienza per risollevarsi dalla crisi che l'ha spedito addirittura al penultimo posto della Ligue 1.



IDEA BRUNO ALVES - Un corteggiamento che potrebbe portare i suoi frutti, nonostante Miranda abbia un contratto con l'Inter fino a giugno 2020 ma a patto che i nerazzurri individuino negli ultimi giorni di mercato un sostituto all'altezza della situazione. Per intenderci, un calciatore di esperienza e sicura affidabilità, un profilo che combacia alla perfezione con quello del classe '81 del Parma Bruno Alves. Nella giornata di ieri, anche il ds gialloblù Faggiano ha partecipato alla lunga sequenza di incontri tenutisi nella sede dell'Inter di Corso Vittorio Emanuele e nella chiacchierata con Ausilio e Marotta si è fatto anche il nome del centrale portoghese. E LA JUVE... - Un nome sondato pure dalla Juventus che, dopo aver concesso il via libera alla cessione di Benatia e aver scelto di rimpiazzarlo con Caceres, ha fatto e sta facendo delle valutazioni sulla necessità di intervenire ancora sul mercato dei difensori dopo l'infortunio alla caviglia che potrebbe tenere Bonucci lontano dai campi per circa un mese e la lunga indisponibilità di Barzagli.