Miretti sfida la sua Juventus allo Stadium: un ritorno con vista sul futuro?

Manca sempre meno all’esordio della. Questa sera all’Allianz Stadium, dalle 18, laospita ilnella sfida valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Una partita che vedrà in campo un osservato speciale: stiamo parlando di, centrocampista classe 2003 di proprietà dei bianconeri, cedutola scorsa estate.Per il giovane giocatore cresciuto nel vivaio della Vecchia Signora, si tratta di una gara davvero speciale.. La storia del classe 2003 con i colori bianconeri inizia nel lontano 2011, quando all’età di soli 8 anni entra a far parte del settore giovanile della Juve. Nella stagione 2021/2022, poi, il debutto in prima squadra sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Con l’arrivo diin bianconero la scorsa estate, però, il giocatore è stato "spinto" verso una nuova piazza, in grado di potergli garantire maggior spazio. Il trasferimento si è, quindi, concretizzato con il Genoa, sulla base di un. Con la maglia rossoblù, Miretti si sta ritagliando un ruolo da protagonista e, ad oggi, ha anche trovato la via del goal in tre occasioni. Questo, soprattutto per via del nuovo ruolo che gli ha cucito addosso mister Vieira, che lo ha fatto avanzare più

, anche a fronte di alcune scelte di mercato della dirigenza della Juve che non hanno rispettato le aspettative. Ricordiamo che il centrocampista ha un, ma se il giocatore dovesse confermare quanto di buono fatto vedere con la maglia del Genoa, il prolungamento dell'accordo sarebbe solamente una naturale conseguenza.