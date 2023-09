20 anni appena compiuti e già 49 presenze con la maglia della Juventus. Fabio Miretti ha bruciato le tappe, fin da quando, a 18 anni e quattro mesi, esordì con i bianconeri in Champions League, l'8 dicembre 2021, contro il Malmö. Da allora è stata una crescita continua per il classe 2003, diventato nelle ultime due stagioni un punto fermo per Massimiliano Allegri. Due partite da titolare per il centrocampista nelle prime tre giornate di campionato, prestazioni che lo hanno portato anche in Under 21 e a segnare il suo primo gol, contro la Turchia del compagno di squadra Yildiz.



NUOVA CHANCE - Una prima rete che, in bianconero, a Miretti ancora manca. Anche su questo aspetto continuerà a lavorare e migliorare in questa stagione, con uno spazio sempre maggiore nelle rotazioni di Allegri. Il caso Pogba, con la sospensione cautelare in seguito alla positività al testosterone riscontrata dopo la sfida contro l'Udinese, toglie un centrocampista dalla rosa dell'allenatore livornese. Che darà così ancora più spazio a Miretti, rimasto a Torino durante l'estate nonostante le tante offerte ricevute, Monza e Salernitana su tutte. La scelta della Juve era stata fatta: tenere in casa il 20enne per continuare a seguirne la crescita da vicino. Una decisione che nei prossimi mesi potrà ripagare.