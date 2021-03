Miriam Leone, Noemi e Annalisa, le tre bellezze rosse che stanno facendo impazzire gli italiani. Un'attrice e due cantanti, entrambe presenti a Sanremo 2021, ma un solo comune denominatore: i capelli rossi, seppure con sfumature diverse. Per queste tre donne e grandi professioniste, e talenti, del mondo dello spettacolo, non c'è bisogno di presentazioni: Miriam Leone attrice di successo (oltre che Miss Italia 2008), come L'amore a domicilio, Diabolik e le serie TV 1992, 1993 e 1994, Noemi e Annalisa protagoniste nel panorama della musica leggera italiana con album come Metamorfosi (Noemi) e Nuda (Annalisa). E poi quel colore di capelli in comune, che tanto intriga gli italiani. Miriam, Noemi, Annalisa: voi chi preferite?



