Cagliari: nel mirino Marash Kumbulla e Razvan Marin. Il motivo della scelta della cessione di Edoardo Goldaniga

Antonio Cinus

Per il Cagliari è stata certamente una settimana difficile per via della scomparsa del proprio mito Gigi Riva. Nonostante il periodo però il d.s Bonato ha dovuto lavorare sul mercato, visto che, alla conclusione mancano ormai veramente pochi giorno. Giovedì sera ci sarà la chiusura definitiva ed i rossoblù non hanno ancora effettuato un acquisto.



In casa rossoblù si è sempre detto che le entrate sarebbero arrivate con le cessioni ma, almeno per il momento, tutto tace. Lunedì è toccato ad Elio Capradossi a fare le valigie. Il difensore doveva rientrare nell’affare Cistana o Verde ma poi, insieme alla società, si è andati per la rescissione contrattuale, liberando di fatto un posto in rosa. Invece di un innesto, nel frattempo, nella giornata di oggi è arrivata la seconda cessione riguardante il pacchetto difensivo. Edoardo Goldaniga è infatti passato al Como per una somma vicina ai 350.000 euro. Una mossa per non perderlo a fine anno a parametro zero, una mossa che vede comunque andar via un giocatore che fino a qualche giorno fa rientrava spesso e volentieri tra i titolari.



Bonato ora dovrà necessariamente portare un difensore in Sardegna, visto che, in qualche modo, mister Ranieri nella conferenza post sconfitta contro il Torino ha fatto capire che servirebbe. “Un allenatore spera sempre di avere dei nuovi innesti”. Ecco perchè l’ultima idea è quella legata all’albanese Marash Kumbulla, di proprietà della Roma. I giallorossi hanno ormai chiuso per Angelino ma prima di annunciarlo devono liberare un posto in rosa. L’ex giocatore del Verona è ormai ai margini del progetto capitolino e lascerà sicuramente Roma in prestito, prima di valutarne il futuro in estate. Su di lui è forte l’interesse del Cagliari, che però nelle ultime ore è stata superata dal Torino, alla ricerca di un centrale dopo l’infortunio di Buongiorno e forte della carta Juric, che ha avuto il ragazzo proprio a Verona. C’è da dire che la società potrebbe decidere di rimanere così in difesa per cercare di valorizzare al meglio Wieteska e Hatzidiakos, due acquisti importanti fatti in estate che però al momento non hanno reso come dovuto.



Non solo la difesa, il Cagliari cerca anche un centrocampista. L’affare Idrissa Traore con il Pisa stenta a decollare ed allora ecco che i rossoblù proveranno un altro tentativo per Adopo, di proprietà dell’Atalanta. I nerazzurri potrebbero far partire il ragazzo il prestito, ma solamente in caso di arrivo di un altro tassello alla corte di Gasperini, cosa che al momento sembra molto improbabile. Occhio però anche al possibile ritorno di Razvan Marin, attualmente in prestito all’Empoli. Il rumeno, che ha già accettato l’opzione Sardegna, sta trovando sempre meno spazio e il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Toscana. L’unico ostacolo è che la società non vorrebbe farlo ritornare a Cagliari per non rinforzare una diretta concorrente per la salvezza.



Nel frattempo sembra essere tramontata definitivamente l’idea Daniele Verde per l’attacco. Il giocatore nell’ultimo turno ha trascinato alla vittoria lo Spezia e dovrebbe restare in Liguria per provare a salvare la squadra. Qualcosa però in questi giorni dovrà muoversi anche per quanto concerne il reparto offensivo, visto che, al 90% Eldor Shomurodov lascerà la Sardegna per far ritorno a Roma e la stagione di Mancosu, con l’operazione al ginocchio, è ormai praticamente quasi terminata in anticipo.