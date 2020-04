Calciatori in quarantena e lontani dalle loro famiglie anche per settimane per la ripresa dei campionati? La proposta della Bundesliga, che punta di ripartire il 9 maggio e i cui club hanno già ricominciato ad allenarsi, spacca in due il mondo delle wags. Molte sono tristi per la separazione con i compagni, ma c'è anche chi va controtendenza: "Penso che questa idea sia fantastica!".



A dirlo è Mirjana, moglie dell'esterno dell'Hoffenheim Steven Zuber: "Non vedrei più mio marito - spiega la 27enne -, ma lui farebbe lo stesso se mi trovassi in una situazione del genere. Perché non dovrei comunque dargli il mio supporto?". Restare sola a casa non sarebbe quindi un problema per la sexy modella, non nuova al web: Mirjana aveva già conquistato il mondo con la sua bellezza durante gli ultimi Mondiali e promette di incantare ancora agli Europei, dove la Svizzera del suo Zuber sarà rivale dell'Italia ai gironi.



Intanto, Mirjana dalla sua abitazione continua a portare avanti i suoi progetti legati al fitness e a stregare Instagram con i suoi scatti, che noi vi mostriamo nella nostra gallery!