L'eco della grande vittoria del Real Madrid sul Liverpool nell'andata dei quarti di finale di Champions League era ancora molto forte, le magie di De Bruyne, Haaland o Mbappé - tra l'altro oggetto del desiderio delle merengues - erano ancora negli occhi di tutti, eppurePer chi non la conoscesse,per la semplice pubblicazione di un tweet.Una frase, volutamente o no, intrisa del desiderio diE, per questo motivo, finita nel mirino del becerume maschilista tipico dei leoni da tastiera, che ha però sortito l'effetto di generare una vera e propria mobilitazione che ha coinvolto alcuni dei più importanti esponenti del mondo del calcio e dello sport.#Mismapasion è così diventato in poche ore uno dei principali trendtopic sulla rete e, seconda in classifica in campionato alle spalle della Juve e reduce dalla grande vittoria nel derby con l'Inter. #Mismapasion diventa così un messaggio di condanna della misoginia imperante ancora in alcune ambienti e di sostegno e di sostegno per chi lotta per avere pari dignità e possibilità. Anche nel mondo del calcio.