L'va al Ferraris di Genova nella 18ª giornata di Serie A con una missione chiara in mente: trovare tre punti per chiudere al meglio il 2023, ma soprattutto per prendersi il, titolo che in 6 occasioni negli ultimi 10 anni ha coinciso con la vittoria dello scudetto. Si gioca sui numeri e i numeri dicono che per la squadra di Simone Inzaghi ci sono anche side quests, missioni secondarie che possono dare ulteriormente spessore alla prima parte di campionato dei nerazzurri. In ballo ci sono tre record, due dei quali riguardano la difesa e un termine chedal suo arrivo a Milano conosce bene, clean sheet: sono 12 quelli portati a casa nelle prime 17 giornate,(1965/66) e(1966/67). Ma non solo, un altro clean sheet contro il Genoa significherebbe anche c. E poi c'è la fase offensiva, dove i numeri sono già comunque importanti (, cioè dalla stagione 2021/22, 196 reti in partite di campionato): l'Inter ha una(l'ultima marcatura del Grifone appartiene a Goran Pandev, il 17 febbraio 2018),(26 gol consecutivi dal 22 settembre 2002 al 1° novembre 2008).- Dai numeri ai nomi, perché in campo vanno prima di tutto i giocatori e Inzaghi ha ricevuto buone notizie alla vigilia.è partito con la squadra, hanno smaltito l'influenza anche, tre risorse utili dalla panchina ma non dal 1'. Il tecnico dell'Inter ha altri piani per la formazione iniziale, l'idea è di confermare pressoché in blocco lo stesso undici che aveva iniziato la gara contro il Lecce a San Siro. Darmian farà gli straordinari a destra e Carlos Augusto a sinistra (ancora ai box Dimarco), il grande dubbio riguarda la retroguardia, dovecome braccetto di destra, mentre davanti senza Lautaro dovrebbe toccare ancora adal fianco di, con Sanchez dalla panchina.: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic.