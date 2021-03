Un po' per la qualità non eccelsa delle avversarie, un po' per la striscia positiva degli azzurri, che non perdono da 23 partite: quale che sia il fattore preponderante, i bookmaker sono quasi certi che l'Italia di Mancini vincerà il gruppo C - composto anche da Irlanda del Nord, Bulgaria, Svizzera e Lituania – e andrà dritta in Qatar per i mondiali del 2022. Il primo posto azzurro in un girone tutt'altro che proibitivo è dato a 1,36 e la vittoria nella prima gara, per 2-0, contro l’Irlanda del Nord non fa che confermare i pronostici degli analisti.



Unica avversaria di un certo livello sembra essere la Svizzera che all'esordio ha battuto nettamente la Bulgaria in trasferta e ha rafforzato il suo ruolo di seconda favorita, a 3,25. Molto ridotte le chance di primato nel girone per Irlanda del Nord (a 34) e per la stessa Bulgaria (38), quasi inesistenti quelle della Lituania (data a 251).



Il prossimo appuntamento per gli azzurri è per domenica sera, contro la Bulgaria in trasferta. L’avversario non sembra impressionare gli scommettitori, il 78% dei quali punta sulla vittoria dell’Italia, malgrado una quota non molto attraente, 1,20. Il pareggio sarebbe già un risultato sorprendente, a 6,35, la vittoria dei bulgari, che nelle ultime dieci gare hanno centrato soltanto un successo (con Gibilterra), sarebbe un'impresa da 12,55.



Dopo l'Under con i nordirlandesi, gli analisti sono convinti che quella di domenica sarà una gara da Over: a 1,54 è data la possibilità che la partita finisca con almeno 3 reti complessive.