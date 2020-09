Niente Bosnia per Giorgio Chiellini. Il difensore della Juve è andato in panchina perché, per Roberto Mancini, era a rischio infortunio, in realtà il ct aveva scelto di mandare in campo il difensore bianconero in coppia con l'altro juventino Leonardo Bonucci, ma un errore nella compilazione della distinta ha costretto il ct a rivedere i propri piani. La Uefa infatti, una volta ricevuta la distinta di gara, in quanto documento ufficiale, non ha consentito il cambio.



L'unico modo per poter effettuare la sostituzione sarebbe stato dichiarando l'infortunio di Acerbi che però a quel punto si sarebbe dovuto accomodare in tribuna. A quel punto Roberto Mancini, in vista anche della gara di lunedì ad Amsterdam, ha deciso di lasciare in campo il centrale biancoceleste.



Mancini nel post partita è poi tornato sull'accaduto, facendo il mea culpa: "Lo ammetto: è stata colpa mia. Non avevo gli occhiali e ho dato l'ok alla formazione sbagliata. Chiellini giocherà in Olanda"