Mistero Immobile. L'attaccante della Lazio è stato convocato da Simone Inzaghi per la gara interna contro l'Empoli. Piccolo particolare: come riporta Lazionews.eu, l'attaccante sarebbe infortunato, non a disposizione del mister e della squadra. Eppure la lista convocati parla chiaro: Immobile c'è, eccome. L'attaccante partirà dalla panchina, ma è disponibile?



SCELTA PSICOLOGICA - In questo momento particolarmente delicato, con gare molto ravvicinate e la corsa Champions sempre più nel vivo, Simone Inzaghi potrebbe averlo convocato per il suo peso e il suo ruolo di leader del gruppo. La Lazio ha bisogno di Immobile, anche se infortunato.