L'attaccante serbo Aleksandar Mitrovic (passato quest'estate dal Fulham all'Al-Hilal di Koulibaly, Milinkovic-Savic e Neymar) ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Quando ho ricevuto l'offerta dell'Al-Hilal, ne ho parlato con la mia famiglia: rinunciare era impossibile. È fantastico giocare con Neymar, uno dei migliori al mondo".



"Non ho nostalgia dell'Inghilterra, ho giocato tanti anni lì. Sono contento di essere approdato finalmente in un top club: qui l'Al-Hilal è un po' come il Real Madrid in Europa. Difficile fare paragoni. Non è ancora al livello della Premier, ma di questo passo lo sarà in futuro. Dell'Arabia mi hanno sorpreso in positivo il calcio e l'interesse della gente per il pallone. Il gol è come l’amore: più sei innamorato è più vuoi amare".



"Un mio futuro in Italia? Nella vita e nel calcio non si può mai sapere. In passato sono stato vicino alla Serie A, ma adesso sono molto felice all'Al-Hilal e voglio fare grandi cose qui e vincere dei titoli. Però continuo a seguire il campionato italiano e faccio il tifo per la Roma".