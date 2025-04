Mkhitaryan e Bastoni diffidati e ammoniti: saltano Inter-Roma

Getty Images

L'non potrà contare sue Alessandro Bastoni nella prossima partita di campionato contro laa San Siro: scatta la squalifica.Una doppia brutta notizia per Simone Inzaghi che dovrà fare a meno di due dei suoi titolarissimi in un momento decisivo della stagione e fitto di impegni tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.Il centrocampista armeno e il difensore italiano infatti erano due dei diffidati nerazzurri entrando nella 33esima giornata di campionato ed entrambi hanno ricevuto un cartellino che li costringerà a saltare il prossimo turno di campionato.

- Mkhitaryan infatti è stato ammonito durante il primo tempo della partita con il Bologna al Dall'Ara: al 39' l'armeno ha trattenuto vistosamente l'attaccante rossoblù Jens Odgaard per impedire la sua ripartenza e l'arbitro Colombo non ha potuto esimersi dall'estrare il cartellino giallo.- Nella ripresa, poi è arrivata anche l'ammonizione di Bastoni: il difensore centrale ha speso il fallo sulla corsia mancina per fermare Dan Ndoye, anche in questo caso è arrivato l'inevitabile giallo pesante.

- Niente sfida da ex dunque per Mkhitaryan e out anche Bastoni, i due salteranno Inter-Roma in programma sabato 26 aprile a San Siro alle ore 18.- Mkhitaryan e Bastoni erano due dei diffidati dell'Inter nella 33esima giornata, gli altri: Kristjan, Benjamine l'allenatore Simone