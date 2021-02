C'è sempre Mkhitaryan sugli scudi della Roma. L'armeno, autore fin qui di 9 gol e 8 assist, è sempre più il leader della squadra e lo ha dimostrato anche ieri sera contro il Verona. Per quanto lo sarà? La domanda è d'obbligo visto che ancora non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno. I Friedkin attendono solo l'ok del numero 77 che però per il momento non è arrivato.



OPZIONE - Il giocatore ha raggiunto le 25 presenze stagionali, la Roma gli ha comunicato ufficialmente già qualche giorno fa che è scattata l’opzione per il rinnovo. E al tempo stesso, è scattata anche la contropzione per Mkhitaryan che deve decidere se accettare e firmare il prolungamento di un anno oppure liberarsi a parametro zero. L'armeno ha fatto sapere al club di stare molto bene a Roma, ma si è preso qualche giorno di tempo per decidere insieme alla famiglia il da farsi. C'è ottimismo ma vista l'annata d'oro di Miki e le possibili offerte il sospiro di sollievo sarà tirato solo al momento della firma.