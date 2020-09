Henrikh, trequartista della, è a tutti gli effetti un giocatore giallorosso. Queste le parole dell'ex Arsenal al sito della Roma: " Mi sono sempre concentrato per giocare bene e aiutare la squadra, per poi capire se a fine stagione avremmo trovato un accordo assieme a Roma e Arsenal per restare qui a titolo definitivo. Sono davvero felice di essere un calciatore della Roma. Credo davvero di aver preso la decisione migliore, giusta per me e per la mia carriera. Non vedo l’ora di iniziare una nuova stagione qui"."Sono lo stesso ragazzo. Sono lo stesso giocatore e ho le stesse ambizioni, non è cambiato nulla. Per me non è importante essere in prestito o a titolo definitivo. Lavoro duramente ogni giorno, spingo al massimo per dare il meglio di me stesso in allenamento e in partita. Posso solo dire che darò tutto per questo Club e darò il massimo nelle partite che verranno per ottenere successi con la squadra"."Da quando sono arrivato ho sentito subito il supporto dei tifosi, ovunque: nello stadio, nella città, nei ristoranti, persino attraverso i social media. Abbiamo tifosi davvero attaccati alla squadra e sono felice di averli al nostro fianco, perché ci danno la spinta giusta per giocare bene per loro"."Un grande giocare e una grande persona. Non abbiamo avuto ancora la possibilità di parlare molto ma sono sicuro che avremo il tempo per farlo. Come giocatore lo conoscono tutti, è un grande calciatore, ha vinto tutto nella sua carriera e ha giocato nei migliori club, come il Barcellona, il Chelsea e ora la Roma. Penso che il suo contributo sia veramente importante per raggiungere i nostri obiettivi. Ovviamente dovremo aiutarlo ad ambientarsi e a prepararsi al nuovo campionato, ma sono certo che con un giocatore del genere potremo fare una bella stagione".