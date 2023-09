È come il vino, più invecchia e più diventa buono. È un proverbio che si sente tante volte anche quando si parla di calcio e l’ultima ripetizione di queste parole è arrivata ieri sera, quandoha “fatto il pazzo” nel corso di un derby di Milano divenuto storico per la parte nerazzurra, non soltanto per il risultato al di fuori dell’ordinario, ma anche per il filotto di vittorie contro i cugini milanisti. E allora, l’uomo del momento, in campo, diventa proprio lui., ma che alla fine, quando il gioco si fa duro,. Due gol e un assist, di quelli di cui un allenatore non riesce a fare a meno.- Nel suo caso, l’età sembra essere solo un numero, perché anche se ha 34 anni, Henrikh sembra non interessarsene minimamente.. E non è meno ambizioso per quanto riguarda gli obiettivi: "Siamo tutti qua per un obiettivo,, l'importante è chi gioca dà un sostegno. Siamo 25, ogni gara il mister deciderà chi inizia e a loro va dato il sostegno perché l'obiettivo è la seconda stella.Faccio del mio meglio e vedremo quanto potrò andare avanti”. Tutto bellissimo, tutto benissimo, ma a fronte di risultati così convincenti, a prescindere dall’età anagrafica,- Gli attestati di stima sono arrivati da parte di tutti, soprattutto dai compagni sui social. “Mio fratello, mio padre, mio zio”, scrive. Federico, invece, gli fa una grande proposta: "Mamma mia Michele, mi fai impazzire! Mi vuoi sposare?”. Ora resta da vedere se il matrimonio (inteso come rinnovo), oltre che con Dimarco,. Le intenzioni del giocatore sono chiare: vuole restare alla Pinetina. E proprio perché il suo contratto scade nel 2024, l’Inter pare aver intenzione di prendere in mano la situazione.si sente ancora protagonista e anche se potrebbe non trovare più lo spazio degli anni precedenti, complice l’arrivo di. Per questo motivo, il club starebbe pensando a une sarebbe pronta a discuterne con l’entourage dell’ex Roma.