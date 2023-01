Henrikh Mkhitaryan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Supercoppa italiana tra Inter e Milan. L'ex centrocampista giallorosso si è soffermato anche sulla Roma: "Sono contento di essere venuto qui a Milano. Ho lasciato la Roma con un trofeo e non mi pento di essere andato via, che era il mio obiettivo e ora ne voglio vincere uno anche qui a Milano". Mkhitaryan ha salutato la capitale nella scorsa estate e al suo posto è arrivato in giallorosso Nemanja Matic.