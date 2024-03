Mkhitaryan: 'Roma e Milano le città dove mi sono trovato meglio'

Henrikh Mkhitaryan ha parlato nel corso di Frog Talks, il podcast di Andrea Ranocchia su Inter TV ed ha toccato anche il tema del suo passato in giallorosso: "Roma e Milano sono le città in cui mi sono trovato meglio, mi sono trovato bene ovunque anche nello spogliatoio. In giallorosso sono anche stato capitano per una partita. Mi sento responsabili delle cose che faccio e di quelle che non riesco a fare, perché se hai le palle e le fai altrimenti dai un passo indietro".