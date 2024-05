Mkhitaryan: 'Voglio un'altra finale di Champions, col City non meritavamo di perdere. Inzaghi? Malato di calcio'

Getty

Il centrocampista dell'Inter, Henrick Mkhitaryan ha concesso una lunga intervista a La Stampa in cui parla del presente e futuro nerazzurro.



INZAGHI - "Sì, ci stimola tantissimo. Prima di ogni allenamento ci racconta delle partite viste il giorno prima: ha sempre qualche episodio da analizzare. Vive per il calcio: conosce tutti i calciatori dei campionati europei. Ti dice nomi che non hai mai sentito".



IDOLI - "Mio padre. Poi Zidane, Roberto Baggio e Djorkaeff".



TIFOSI - "Siamo stati tutti insieme: noi e i tifosi. La spinta del pubblico è stata pazzesca"

"Vorrei giocare un’altra finale e vincerla. Col Manchester City non meritavamo di perdere. Certe partite nella vita capitano una o due volte. Abbiamo parlato tantissimo per capire in cosa potevamo fare meglio. Ci ha reso più forti. E vorrei fare qualche gol in più, come quando giocavo da seconda punta o trequartista"."Con Barella e Calhanoglu siamo ovunque, sempre sulle montagne russe: avanti, indietro, gol, assist, difesa. Uno rimedia ai difetti dell’altro"."Mi terrò impegnato, impazzirei in casa 24 ore. Voglio imparare a cucinare, viaggiare e tenermi in forma. Non voglio diventare un ciccione. E mi iscriverò a un corso di allenatore, ma non so se vorrò fare l’allenatore".