Diego Laxalt, esterno del Milan, ha parlato a Sky Sport 24 in vista della sfida di domani contro il Cagliari: "Dobbiamo pensare partita per partita, trovare la voglia e tenerla per riuscire a vincere. Passo dopo passo possiamo trovare questo obiettivo. Domenica non sarà una partita facile, Cagliari è un campo difficile, dobbiamo trovare la voglia di vincere. Higuain? Gli attaccanti vivono per il gol, ma nell'ultima partita ha fatto un grande assist, ha fatto un grande lavoro in entrambe le partite".