Talento e coraggio, matrice pura di quelle zone dell’Est.che milita nella seconda divisione nazionale. Compagine che ad inizio 2022 sembrava destinata a retrocedere, relegata, com’era, all’ultimo posto in classifica, ma che da un certo punto in avanti ha saputo offrire nuovi connotati a una storia che sembrava già scritta.che aUna storia che ricorda molto quella di Davide Nicola a Salerno e che in patria, per diversi motivi, ha suscitato parecchio clamore.- Tra questi anche per il fatto che a 26 anni Eldin Cengic abbia già compiuto la sua prima impresa sportiva, salvando il Mladost senza ansie e mostrando ai propri tifosi e non solo un calcio propositivo e concreto.sempre pronto a credere nei giovani di talento. Il modulo di riferimento di Eldin Cengic è il 4-3-3, sistema che ha saputo adattare nel migliore dei modi ai suoi ragazzi e che ha offerto molti spunti.