Sognare non costa nulla, giusto? Soprattutto se ti chiami David Beckham, uno che, in linea di massima, i sogni li ha sempre realizzati. Lo Spiceboy, presidente dell'Inter di Miami vuole fare la parte del leone in MLS e, come riporta il Sun, dopo aver avviato i contatti con David Silva in scadenza col Manchester City, ci prova per due top player: il primo è Edison Cavani, anche lui in scadenza col PSG; il secondo è Luka Modric che al Real Madrid non è più intoccabile.