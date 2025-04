MLS, gran gol di Bernardeschi: Inter Miami-Toronto 1-1, segna anche Messi

Getty Images

L'asse italiano a Toronto funziona. Assist di Insigne e gol di Bernardeschi. Un gran gol, che aveva portato la squadra in vantaggio in casa dell'Inter Miami prima del pareggio di Leo Messi una manciata di minuti dopo. 1-1 finale nella gara di MLS, succede tutto nei minuti di recupero del primo tempo.- Gran gol di Bernardeschi, dicevamo: verticalizzazione di Insigne, l'ex Juve. Anche più bella della rete di Messi, che prende palla al limite dell'area, controlla e segna con un sinistro al volo a incrociare all'angolino. La Pulce ha totalizzato 6 gol e 2 assist nelle prime 8 partite stagionali. Sempre decisivo.

GO LA ZO DE LEO MESSI pic.twitter.com/GJMqCLqOwe — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 7, 2025

- Nelle scorse sessioni di mercato c'era stato qualche contatto tra un intermediario legato al giocatore e alcuni club italiani: Roma e Lazio su tutti. Il trequartista aveva il desiderio di tornare in Serie A e per rientrare in Italia si sarebbe anche abbassato lo stipendio, i colloqui però non sono mai stati approfonditi e Bernardeschi è rimasto a Toronto., ma nella testa del ragazzo c'è sempre l'idea di tornare a casa.