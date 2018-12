Dopo aver vinto il titolo di capocannoniere della MLS, Josef Martinez, attaccante venezuelano di Atlanta, autore di 31 gol in regular season e 3 nei playoff, ha vinto anche quello di MVP come miglior giocatore del campionato. L'ex Torino, votato da colleghi, giornalisti e staff tecnici, ha avuto la meglio del compagno Almiron e delle due leggende Ibra e Rooney: quasi il 50% dei voti per Martinez, seguito da Almiron al 15, Ibra al 12 e Rooney all'8. Più staccato Vela.