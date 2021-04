Una Juve... nordamericana. The Sports Network, canale sportivo di Toronto, introduce così la notizia dell'interesse da parte della Juventus per Tajon Buchanan, giovane canadese del New England Revolution. L'ala classe 2002 ha fatto registrare una buona crescita nell'ultimo campionato in MLS, concluso con una semifinale. E la continuità mostrata nell'ultima stagione, riporta la fonte, avrebbe spinto i bianconeri a seguire con maggiore attenzione il 19enne. Ma la concorrenza è già affollata: sul ragazzo ci sono anche Salisburgo, PSV e Sporting Lisbona.