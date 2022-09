Non è un momento facile per Wayne Rooney e per il DC United, la squadra allenata dall'ex Manchester United: il DC occupa l'ultimo posto della classifica in MLS, e nell'ultima sconfitta contro l'Inter Miami è esploso un piccolo caso. l'attaccante Taxiarchis Fountas ha pronunciato un insulto razzista contro il giamaicano Damion Lowe. Il gioco dopo le proteste del difensore è stato interrotto e Rooney ha punito il suo attaccante sostituendolo subito, sebbene questo significasse perdere potenza.