La Major League Soccer potrebbe presto arricchirsi di due nuovi talenti sudamericani.



A sbarcare nel campionato professionistico nord-americano, seguendo le orme dei tanti colleghi che negli ultimi anni hanno intrapreso la strada del soccer, sarebbero questa volta due nazionali paraguaiani: il difensore Bruno Valdez e l'attaccante Derlis Gonzalez.



Il primo, classe 1992, è da cinque stagioni ormai una delle colonne del Club America, in Messico; il secondo, di due anni più giovane, è una punta rapida che dopo la non felice parentesi europea con la Dinamo Kiev è tornato in patria all'Olimpia Asuncion, con l'intenzione però di restare nella capitale del Paraguay solo temporaneamente.



Entrambi di recente sono entrati a far parte dell'American Group Sport Management, agenzia di calciatori specializzata nel mercato statunitense, guidata dal manager italiano Alessio Sundas, suscitando l'interesse di diversi team a stelle e strisce.