Miami conferma, anche nel calcio, il suo rapporto privilegiato con l'Italia.

La neonata franchigia del soccer a stelle e striscia, il Miami Magic FC, è infatti ad un passo dall'affidare la propria guida tecnica a Marco Canolintas, giovane allenatore romano con un importante curriculum agonistico in valigia.



Il tecnico, i cui interessi sono gestiti dall'American Group Sport Management, agenzia fondata in Florida da un altro italiano, il procuratore Alessio Sundas, ha infatti alle spalle un'esperienza come allenatore della prima squadra del Liverpool femminile, dopo aver diretto, sempre in Inghilterra, la panchina del Loughborough University.



Laureato in Biomeccanica Sportiva, Canolintas è stato in passato anche preparatore atletico di diverse società laziali. Ora ad attenderlo una nuova avventura, questa volta Oltreoceano, con l'ambiziosa nuova squadra di Miami.