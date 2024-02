Manchester City: sirene arabe per De Bruyne, la posizione del club

Appena rientrato da un infortunio Kevin De Bruyne si è ripreso subito la scena al Manchester City: già 2 gol e 7 assist in 9 presenze. Il ruolo centrale del calciatore belga non è certo una novità e i Citizens non vogliono ovviamente farne a meno, nonostante diversi club siano alla finestra. Infatti in estate potrebbero esserci nuove avances da parte di club arabi per il trentaduenne belga, lo riporta il Daily Mail.



I DETTAGLI - Il contratto della stella del City scadrà nel 2025 e si legge che i colloqui sui nuovi termini non sono ancora partiti con i Citizens. Non sarebbe però il primo corteggiamento di club arabi per un giocatore del Manchester City, infatti Laporte e Mahrez hanno ceduto alle lusinghe e si sono trasferiti in Arabia in estate. Difficile pensare che sia il caso di De Bruyne visto che i Citizens sono pronti a respingere gli assalti e chiederebbe non meno di 100 milioni di sterline per farlo partire, secondo quanto si apprende da Talksport.