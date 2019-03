La Juventus U23 sta provando a chiudere la stagione nel migliore dei modi: con una rimonta che avrebbe del clamoroso. I giovani bianconeri, infatti, dopo essere scivolati nei mesi scorsi ad un passo dalla zona playout, hanno saputo dare una sterzata decisa al proprio campionato, scalando posizioni su posizioni fino ad arrivare all'undicesimo posto, a 4 punti di distanza dal Pontedera che occupa la decima posizione, ovvero l'ultima disponibile per entrare ai playoff. E un simile traguardo, che appariva quasi impossibile da raggiungere in inverno, ora sembra davvero alla portata di questa Juve, che giornata dopo giornata sta acquisendo sempre più maturità e conoscenza del campionato. Nel corso del weekend i ragazzi di Zironelli hanno strapazzato una delle squadre più forti del campionato, la Pro Vercelli, che è stata costretta ad alzare bandiera al Moccagatta, divenuto ormai un vero fortino inespugnabile per i bianconeri, proprio come accade alla Juve dei grandi con l'Allianz Stadium.



FATTORE STADIO - Nelle ultime cinque partite, infatti, lo stadio di casa è rimasto sempre imbattuto, con i successi contro: Pro Vercelli, Albissola, Lucchese, Arzachena e il pareggio contro il Novara. Per ritrovare l'ultima sconfitta interna dei bianconeri bisogna tornare al 20 gennaio, oltre 2 mesi fa, contro la Carrarese. E proprio la solidità interna ha permesso ai ragazzi di Zironelli di riportarsi a contatto con le prime dieci, anche se il Pontedera resta un'avversaria decisamente ostica da scalzare. Ciò nulla toglie all'ottima risalita della Juve, che ha zittito tutti i critici sul campo, come da sempre fanno le grandi squadre. E un gruppo che porta questo nome, non può che considerarsi tale.



GIRONE A - Finisce a reti inviolate il big match tra Enella e Siena, con i toscani che vengono agguantati al terzo posto dal Pisa a quota 53 punti, e la capolista che mantiene 3 lunghezze di vantaggio sul Piacenza, bloccato sullo 0-0 a sua volta dall'Arezzo. Cade la Carrarese, che esce con le pive nel sacco dalla delicatissima trasferta di Pisa; gli uomini di Baldini scivolano così al settimo posto. Classifica che comunque rimane cortissima, con le prime sette squadre racchiuse in appena nove punti.



Risultati: Entella-Siena 0-0; Arezzo-Piacenza 1-1; Pro Piacenza-Albissola 0-3 a tavolino; Cuneo-Alessandria 0-0; Lucchese-Pro Patria 3-1; Gozzano-Novara 0-0; Pistoiese-Olbia 1-3; Arzachena-Pontedera 3-0; Juventus U23-Pro Vercelli 3-0



Classifica: Virtus Entella** 59, Piacenza* 56, Robur Siena 53, Pisa 53, Arezzo 51, Pro Vercelli* 51,Carrarese 50, Pro Patria 46, Novara 43, Pontedera 39, Juventus U23 35, Olbia 34, Gozzano 33, Alessandria* 33, Pistoiese 30, Arzachena 27, Albissola 23, Cuneo 21, Lucchese* 20, Pro Piacenza.



GIRONE B - Prosegue il momento di leggera crisi del Pordenone, che pareggia 1-1 in casa della Ternana e vede avvicinarsi pericolosamente la Triestina, capace di demolire 4-0 la Sambenedettese (partita costata l'esonero a Roselli) e portarsi a -6 in classifica. Vantaggio per la capolista che resta comunque considerevole, anche se il margine si fa sempre più labile, con i friulani che dovranno invertire il trend delle ultime partite per essere certi di ottenere la promozione diretta. Buon successo per il Monza sul complicato campo di Imola, che permette al club di Silvio Berlusconi di continuare a risalire la china dopo un complicato avvio di stagione; lombardi che hanno agguantato il quarto posto e -3 dalla Feralpisalò terza e a -6 dalla Triestina seconda. Risultati: Fermana-Vis Pesaro 0-0; Gubbio-Renate 0-0; Sudtirol-Vicenza 2-2; Fano-Feralpisalò 0-1; Giana Erminio-Teramo 1-2; Imolese-Monza 1-3; Ravenna-Albinoleffe 0-1;Ternana-Pordenone 1-1; Triestina-Sambenedettese 4-0; Virtus Verona-Rimini 3-0



Classifica: Pordenone 63, Triestina 57, Feralpisalò 54, Monza 51, Imolese 50, Sudtirol 50, Ravenna 48, Fermana* 44, Vicenza 41, Sambenedettese 40, Teramo 37, Vis Pesaro 36, Ternana 36, Gubbio 35, Albinoleffe 35, Virtus Verona 35, Giana Erminio 33, Renate 33, Rimini 32, Fano* 29.



GIRONE C - La Juve Stabia prosegue nel proprio momento di difficoltà e non va oltre l'1-1 in casa contro il Rieti quindicesimo. Campani che conservano un vantaggio di 4 punti sul Trapani, ma che non possono certo dirsi sicuri della promozione, considerata la grande rimonta dei siciliani nell'ultimo mese. Brutta sconfitta per l'altra grande di Sicilia, il Catania, che crolla 3-0 sul campo della Reggina e vanifica la grande vittoria della scorsa settimana con la Juve Stabia. Gli etnei hanno perso l'occasione, forse decisiva, di rientrare definitivamente nella lotta al primo posto. E, anzi, rischiano di essere scalzati dal Catanzaro che si è riportato a -3 grazie al successo per 3-0 contro la Sicula Leonzio.



Risultati: Catanzaro-Sicula Leonzio 3-0; Paganese-Casertana 2-2; Reggina-Catania 3-; Rende-Cavese 3-3; Siracusa-Matera 3-0 a tavolino; Viterbese-Vibonese 2-2; Monopoli-V. Francavilla 1-1; Potenza-Bisceglie 1-0



Classifica. Juve Stabia* 63, Trapani* 61, Catania* 57, Catanzaro* 54, Potenza* 46, Virtus Francavilla* 42, Viterbese*** 41, Monopoli* 41, Casertana* 41, Vibonese* 41, Cavese* 40, Sicula Leonzio 39, Rende 37, Reggina* 36, Rieti** 28, Bisceglie 28, Siracusa** 26, Paganese* 13, Matera.