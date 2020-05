Come scrive Repubblica, la UEFA ha disposto di ricevere il il 2 agosto i nomi delle squadre iscritte alle coppe europee della prossima stagione:



"La Federcalcio francese ha assegnato il titolo della Ligue 1, interrotta, al Paris Saint-Germain, che andrà in Champions League con Marsiglia e Rennes (preliminari).



In Europa League Lille, Reims e Nizza (preliminari),

fuori da tutto il Lione,

promosse Lorient e Lens,

retrocesse in Ligue 2 Amiens e Tolosa, che farà ricorso.



Il criterio è stato la media punti. Se lo seguisse la Serie A, in caso di stop,



Juventus, Lazio, Inter e Atalanta andrebbero in Champions,

Roma, Napoli e Verona in Europa League"