Modena-Bari 0-0 LIVE

un' ora fa



IL TABELLINO



BARI (4-3-2-1): Brenno, Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci, Maita, Benali, Lulic, Sibilli, Morachioli, Puscas. All. Iachini



MODENA (3-5-2): Seculin, Ponsi, Pergreffi, Palumbo, Magnino, Santoro, Manconi, Zaro, Riccio, Abiuso, Corrado. All. Bianco



Arbitro: Bonacina



Modena e Bari si affrontano nella gara che apre il 31° turno di Serie B nel lunedì di Pasquetta. Le due squadre vanno a caccia del riscatto: gli emiliani non vincono dal 27 gennaio scorso e hanno conquistato appena sei punti in otto gare, mentre il Bari è reduce da due sconfitte di fila e ha totalizzano un solo punto nelle ultime cinque partite di campionato, con uno ‘score’ di ben quattro KO e un pari.