Modena, bel gioco e playoff: da Abiuso e Palumbo a Bianco, tutte le scommesse vinte

2-2 sul campo del Venezia e ottavo posto in classifica, che vuol dire playoff. Il Modena esce dall’ultima giornata di Serie B con tante note positive. Intanto il risultato contro una delle squadre più forti del campionato, ma soprattutto la prestazione di una squadra che conferma sempre più di avere idee chiare e calciatori di qualità. Dai giovani come Abiuso a Gerli, da Ponsi a Palumbo (foto www.modenacalcio.com), tante le scommesse vinte dal direttore sportivo Davide Vaira. Tra queste, sicuramente, un posto speciale lo merita Paolo Bianco, alla prima opportunità a questi livelli dopo gli anni di lavoro e studio con De Zerbi e Allegri. Studio molto proficuo, a giudicare dai primi risultati di una squadra che non vuole smettere di convincere.