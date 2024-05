Modena-Como: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Como con lo champagne in frigo. Vincendo sul campo del Modena (ad un centimetro dalla salvezza), nel match valido per la 37ª giornata di Serie B, i lariani sarebbero matematicamente promossi in A con un turno d'anticipo a prescindere da ciò che farà il Venezia contro la Feralpisalò.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Azzurri a 71, lagunari a 67: questa la classifica tra secondo e terzo posto, coi ragazzi del duo Roberts-Fabregas ad un passo dal centrare un traguardo al culmine di una stagione super e che farebbero compagnia al già promosso Parma.Modena-Como sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale numero 254) nonchè scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, o in alternativa utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box, oppure console PlayStation e XBox.

Batte il Modena

Pareggia col Modena e il Venezia non batte la Feralpisalò

Perde col Modena e il Venezia perde con la Feralpisalò

Modena-Como, invece, in streaming potrà essere vista su NOW, Sky Go, sul sito di DAZN o scaricando l'app di DAZN su telefonini e tablet.Bisoli punta su Abiuso e Gliozzi con Palumbo a supporto, piazzando Santoro a centrocampo con Battistella e Corrado. Linea a 4 difensiva, davanti a Gagno, Magnino-Zaro-Pergreffi-Cotali. Miglior formazione possibile per il Como, col tandem offensivo Cutrone-Gabrielloni e la fantasia di Da Cunha e Strefezza sugli esterni alti. Braunoder in mediana, Goldaniga e Barba chiamati a blindare la difesa.