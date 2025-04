Modena-Sassuolo: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Un derby è un derby, ma questa volta c'è qualcosa di più: ambizioni promozione in, 33esima giornata di Serie B.Allo Stadio Alberto Braglia si intrecciano le ambizioni dei due club emiliani. I padroni di casa, decimi in classifica con 41 punti e reduci dalle due belle vittorie consecutive contro Catanzaro e Pisa, cercano altri punti per la corsa playoff.I neroverdi di Fabio Grosso invece, in vetta con 72 punti, sono vicinissimi alla promozione diretta, che potrebbe arrivare già in questa giornata anche se non nel derby: la matematica certezza arriverebbe qualora il Sassuolo dovesse battere il Modena e lo Spezia, terzo con 14 punti di distacco dalla capolista a 6 giornate dalla fine del campionato cadetto, non dovesse vincere a Mantova.

Modena-Sassuolo: sabato 12 aprile 2025: 19.30: Gagno; Magnino, Zaro, Cauz; Di Pardo, Santoro, Gerli, Idrissi; Palumbo, Gliozzi, Caso.. Mandelli.: Moldovan; Toljan, Romagna, Lovato, Doig; Ghion, Boloca; Berardi, Volpato, Laurienté; Mulattieri.. Grosso.

- Il derby tra Modena e Sassuolo sarà trasmesso in esclusiva da DAZN: per vederlo in tv è necessario scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console di gioco (PlayStation, Xbox), oppure utilizzare dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast o TIMVISION Box.- Modena-Sassuolo sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet o pc, oppure collegarsi al sito della piattaforma tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell'evento.