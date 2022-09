L'avvio di campionato del Modena non è stato certo in linea con quelle che erano le aspettative dei tifosi.



Nei primi cinque turni di Serie B gli emiliani hanno infatti raccolto la miseria di tre punti, conquistati con la vittoria interna sulla Ternana alla terza giornata. Una situazione che mette a rischio la posizione in panchina del suo tecnico, Attilio Tesser.



Tra i molti allenatori in bilico in questo inizio di stagione c'è infatti anche il 64enne veneto a cui però per il momento la società sembra voler confermare la fiducia.



Decisive saranno per il suo futuro le prossime due sfide, sulla carta tutt'altro che agevoli. Sabato, infatti, i canarini faranno visita ad un Genoa arrabbiato dopo il KO di Palermo, mentre l'1 ottobre, alla ripresa dopo la sosta, al Braglia arriverà l'attuale capolista Reggina.