Attilio Tesser, allenatore del Modena, parla a Mediaset dopo il successo sul Sassuolo in Coppa Italia: "Devo fare i complimenti ai miei ragazzi per la prestazione di oggi. E' un risultato meritato, Consigli è stato bravissimo ad intervenire in parecchie situazioni su Diaw. Il Sassuolo è una delle migliori squadre del campionato italiano. Deve esserci la consapevolezza che domenica sera ci sarà la partita col Frosinone e dunque dovremo essere bravi anche all'esordio in campionato. Ho la fortuna di guidare un gruppo di ragazzi straordinari, sono arrivati calciatori di categoria che ci daranno una mano importante. L'obiettivo iniziale è raggiungere una salvezza anticipata. Vorrei fare i complimenti al pubblico, vedere 7mila persone allo stadio ai primi d'agosto non è cosa comune: Modena sta rispondendo nel migliore dei modi".