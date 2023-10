Non c'è due senza tre…mo. Dopo gli annunci dei nuovi accordi con Edoardo Duca e Shady Oukhadda, il Modena (serie B) ha annunciato pure quello per il rinnovo del contratto col centrocampista Luca Tremolada (classe 1991 scuola Inter), che ha firmato fino a giugno 2025: "Fin dal mio primo giorno a Modena ho detto di sognare di ritornare in Serie A con questa maglia".