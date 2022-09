E' a costo zero l'ultimo colpo di mercato del Modena.



Come si evince dal sito della Lega Serie B, nelle prime ore di oggi la società emiliana ha infatti tesserato Davide Marsura, punta 28enne rimasta svincolata dopo l'ultima stagione in forza al Pisa.



Proprio il fatto che Marsura fosse privo di contratto ha permesso ai canarini di tesserarlo anche dopo la chiusura ufficiale del calciomercato estivo 2022.



Per il giocatore veneto si tratta di un ritorno al Modena, dove militò nella stagione 2014-15, collezionando 10 presenze in Serie B.