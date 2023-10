Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale croata:



"Real Madrid? Vabbè, sicuramente è una situazione nuova per me non giocare tanto quanto prima e quanto vorrei. Sapete che voglio sempre giocare, non voglio fare pause, non voglio fare vacanze, voglio solo giocare! Lo adoro".