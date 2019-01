Quest'estate è stato il sogno proibito dell'Inter, ma complice anche una clausola rescissoria monstre (750 milioni di euro) non se ne fece nulla. Il contratto di Luka Modric, però, scade nel 2020 e il croato non ha ancora affrontato la questione rinnovo con il Real Madrid. Motivo per cui, dicono gli ultimi rumours, l'affare potrebbe tornare caldissimo nella sessione estiva del calciomercato. Vista la premessa e considerato il "fattore Croazia" (Modric ritroverebbe i suoi compagni di nazionale Vrsaljko, Perisic e Brozovic, con cui ha un gran rapporto) gli analisti Sisal Matchpoint danno più di una possibilità ai nerazzurri di chiudere la trattativa. L'opzione Inter-Modric si gioca a 3,50: alla stessa quota, per fare un esempio, è piazzato il pareggio nella gara di domenica tra Cagliari ed Empoli.