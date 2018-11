Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, obiettivo di mercato dell'Inter, parla a Goal.com, facendo il punto sulla sua stagione con le Merengues: "“Quello che vogliamo ora è migliorare, visto che non abbiamo iniziato la stagione bene, ma l’importante è come la finiremo. Stiamo lavorando duramente per migliorar e vogliamo superare le sfide che questo anno affronteremo. Speriamo di migliorare il nostro gioco. Con il nuovo allenatore sono sicuro che avremo una grande stagione, ora tocca a noi migliorarci”:





QUARTA CHAMPIONS - “Nel calcio nulla è impossibile. Soprattutto per il Real Madrid, come abbiamo dimostrato nelle ultime 3 stagioni, quando la gente pensava fosse impossibile abbiamo continuato a vincere. Perché non puntare alla quarta vittoria? Daremo tutto”