Nell'universo Real Madrid tiene banco il futuro di Luka Modric, arrivato negli ultimi mesi di contratto con i Blancos. L'icona del calcio croato ed ex Pallone d'Oro non ha ancora ricevuto una proposta ufficiale di rinnovo, nonostante negli scorsi giorni sia stato chiaro sul suo futuro, spiegando dal ritiro croato come si veda solo e soltanto ancora a Madrid, vestito di bianco.



Modric starebbe maturando l'idea che il suo futuro e quello di Ancelotti siano direttamente collegati: con il tecnico in bilico, non può che esserlo pure lui. In caso di addio, sta prendendo piede l'ipotesi di vederlo strappare un ultimo, ricchissimo contratto puntando destinazioni come gli Stati Uniti o l'Arabia Saudita più che in campionati come quello italiano.