Getty Images

, 39 anni, è pronto a diventare azionista di minoranza dello, club gallese attualmente in. Come riferisce Fabrizio Romano, il centrocampista del Real Madrid ha raggiunto un accordo per entrare nel gruppo di proprietà della società, senza che questo influisca sulla sua carriera da calciatore, che intende proseguire e chiudere nelle fila dei Blancos.Il contratto di Modric con ilscade nell’estate del 2025, e il club non ha ancora deciso se rinnovarlo. Nel frattempo, il giocatore croato ha scelto di investire nel club gallese, unendosi agli attuali proprietari Andy Coleman, Brett Cravatt, Nigel Morris e Jason Cohen.

Lo Swansea, attualmente al 12° posto in Championship, ha cambiato proprietà nel novembre scorso, quando Jason Levien e Steve Kaplan hanno venduto il 74,95% delle quote. Coleman aveva parlato di “nuova era” per il club. Modric, che in passato ha giocato 160 partite con il Tottenham prima del trasferimento al Real Madrid nel 2013, conosce bene il calcio britannico.- Luka Modric non è il primo calciatore a intraprendere un’avventura in ambito dirigenziale. Kylian Mbappé ha acquistato l’80% del Caen, club di Ligue 2, mentre l’ex Liverpool Sadio Mané ha acquisito una squadra di quarta divisione francese, il Bourges Foot 18.