L'ex pallone d'oro Lukaha parlato in conferenza stampa- "Come una finale, giocando da squadra, uniti. Spero che riusciremo a fare bene""Io sto bene e mi sento forte, gioco quando decide il mister, quando sono in campo penso solo a fare bene per la squadra. Sento che ho una condizione ideale per continuare, in futuro vedremo che succede, se ne parla spesso. Io sono tranquillo, qui possono ancora aiutare la squadra e ovviamente vorrei rimanere e chiudere qui la mia carriera"- "Il fatto che non mi sono mai infortunato è importante. In questa stagione comunque abbiamo fatto cose buone, dobbiamo solo continuare a farlo, anche se non è facile. Ci sono sempre circostanze che vanno tenute in considerazione. Senza pubblico non è facile. Va bene comunque, l'importante è giocare"- "Lo difendiamo sempre, siamo con lui. Abbiamo vinto molto insieme e speriamo di farlo ancora""Karim è importante per noi, Mariano è un altro tipo di giocatore, abbiamo fiducia in lui e credo che dimostrerà quanto vale. Quando non ci sono alcuni giocatori, occorre essere più squadra per coprire le lacune nel miglior modo possibile""Sappiamo che ogni partita è complicata, quando giochi e non sei al massimo, specie in Europa, è difficile vincere. Noi dobbiamo dimostrare la nostra forza, il nostro carattere in questa competizione. Così potremo andare lontano""Certo abbiamo giocato molto nelle ultime settimane incluso la Nazionale, stiamo vivendo un periodo difficile, non conta nulla di più della salute. Vale per tutte le squadre: devi pensare ai positivi, ai negativi, ai sospetti. Questo può incidere, bisognerebbe pensare prima ai calciatori e non ad altre competizioni"- "No, non serve dire quanto è importante per noi e per il club. Spero che rinnoverà per il bene di tutti""Nel 2018 non ho sentito parlare di nulla. Io sono del Madrid e sono contento""Lo vedo bene, si allena bene, ha avuto qualche problema muscolare, ma adesso sta bene. E' un bravo ragazzo e un grande talento. Ci aiuterà"