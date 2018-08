Ore calde, l'asse Milano-Madrid incandescente: Luka Modric, il Real Madrid e, sullo sfondo, l’Inter. Quella di oggi è stata la prima di diverse giornate importanti per far luce sul futuro della stella croata. Il tanto atteso incontro tra il giocatore e il presidente Florentino Perez, però, non c’è stato. Non ancora, almeno.



MURO BLANCO - Arrivato questa mattina presto a Valdebebas, centro sportivo dei Blancos, Modric ha preso parte al primo, per lui, allenamento stagionale, insieme agli altri reduci dal Mondiale russo. Poi l'approccio con la società madrilena. Intorno alle 13 il croato ha avuto un faccia a faccia con José Angel Sanchez, braccio destro di Perez. Un dialogo diretto, in cui il dirigente ha chiarito al giocatore le intenzioni dei madrileni: non verrà ceduto.



PEREZ DECISIVO - Questo l’esito del primo summit tra il croato e la società spagnola. Ma il faccia a faccia decisivo non è quello che ha avuto luogo oggi, bensì quello in programma con Florentino Perez. Secondo quanto appreso da calciomercato.com non è stato ancora fissato un appuntamento tra Modric e Perez, ma è verosimile che l’atteso incontro, quello che potrebbe sbloccare l'affare, andrà in scena venerdi. Non è escluso sia domani, difficile però considerando che ci dovrebbe essere la presentazione di Courtois. Il croato paleserà una volta di più la sua volontà: vuole andar via, vuole una nuova sfida. Chiederà al presidente di liberarlo, facendo leva su un accordo privato raggiunto tempo fa. L'Inter intanto aspetta, fiduciosa. E, proprio venerdi, volerà a Madrid, dove sabato affronterà in amichevole l'Atletico. Una coincidenza che potrebbe rivelarsi preziosa opportunità.