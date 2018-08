Da settimane erano tutti certi, come da agenda: Luka Modric doveva essere oggi a Valdebebas, casa Real Madrid, l'ora di rimettersi in pista. E invece di rientro c'erano proprio tutti agli ordini di Lopetegui: Varane, Casemiro, Marcelo, persino il connazionale croato Kovacic. Ma Modric no, assente alla ripresa del Real e in ritardo di qualche giorno. "Tutto previsto, in pieno accordo con la società", fanno sapere i quotidiani spagnoli che però hanno mostrato confusione sulla data reale del rientro di Modric a Madrid. Con l'Inter sullo sfondo che aspetta e spera.



GIORNO E INCONTRO - Premessa: tutti, ma proprio tutti aspettavano Modric oggi. Poi questa mattina Marca ha garantito che sarebbe rientrato domani, ovvero lunedì; mentre AS ha raccontato di un ritorno del croato previsto per mercoledì. Adesso la stampa iberica è allineata proprio sulla data dell'8 agosto per rivedere Modric, ma il caos a proposito del suo ritorno e soprattutto il ritardo così netto rispetto ai compagni che hanno finito il Mondiale nei suoi stessi giorni sono indizi di qualcosa che non va. Era davvero tutto previsto? Nell'entourage del croato c'è chi giurerebbe di no. "Resterà con noi, lo ha garantito Perez", Lopetegui ha ribadito la volontà del Real come fatto da Florentino qualche giorno fa. Ma l'Inter spera, sa che Modric andrà a chiedere la cessione e dipenderà tutto dalla reazione del presidente. Il muro del Real Madrid ad oggi è altissimo, pubblicamente come in privato. Eppure, il sogno coccolato anche da Spalletti resiste. E Modric in Spagna ancora non si fa vedere...