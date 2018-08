Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha parlato alla stampa dopo aver ricevuto il UEFA Player of the Year, chiudendo definitivamente il capitolo mercato e Inter: "Non sono felice, sono molto felice al Real Madrid e spero di restare in questo club ancora per diversi anni. Negli ultimi mesi sta andando tutto molto velocemente, prima la terza Champions consecutiva, poi la finale dei Mondiali e ora questo premio. E' senza dubbio il migliore anno della mia carriera sia a livello individuale che di squadra. Quando ero piccolo sognavo tutto questo, sono molto felice e voglio godermi questi momenti".