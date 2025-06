Modric-Milan: come è andata la sua ultima stagione al Real Madrid

Getty Images

Dopo Kevin De Bruyne, prossimo a diventare un calciatore del Napoli, il campionato italiano può accogliere un'altra stella globale: Modric, vincitore del Pallone d'Oro nel 2018.Il 39enne croato (gli anni saranno 40 il prossimo 9 settembre) è vicinissimo al Milan, che in poche ore ha accelerato per assicurarsi l'ex giocatore del Real Madrid, con cui il contratto scade il 30 giugno. Modric, che non ha mai nascosto la sua passione per il Diavolo da bambino, potrebbe essere un rinforzo d'esperienza e leadership per il nuovo progetto guidato da, ma l'età è avanzata: che acquisto sarebbe?

- L'ultima stagione del Real Madrid è stata al di sotto delle aspettative, con la Supercoppa Europea di inizio stagione e la Coppa Intercontinentale come unici trofei vinti, visto il secondo posto in Liga, l'eliminazione ai quarti di finale di Champions League contro l'Arsenal e le sconfitta contro il Barcellona in finale di Supercoppa di Spagna e in finale di Copa del Rey.Questi i numeri di Modric nell'ultima stagione con la camiseta blanca:: 57 complessive (35 in Liga, 14 in Champions, 5 in Coppa del Re, 1 in Supercoppa Spagnola, 1 in Supercoppa Europea)

: 2864: 4: 9- Numeri comunque importanti, ma come si nota guardando il dato dei minuti giocati l'età ha inevitabilmente inciso sempre più sullo status di Modric, già nel 2023/24 passato da titolare e punto fermo per Carlo Ancelotti a "". Nella stagione 2024/25 il centrocampista croato infatti, subentrando nelle altre occasioni e guardando i compagni da fuori in cinque gare, giocando però più minuti complessivi rispetto all'annata precedente.

Da ormai due anni dunque Modric non era più un punto inamovibile per le merengues, ma è rimasto un punto di riferimento in campo e fuori, Ancelotti e anche i compagni di squadra hanno spesso sottolineato l'importanza della sua esperienza e leadership nello spogliatoio. Ma non solo, dalla sua c'è anche il contributo offensivo che è riuscito a dare, perché l'ex Tottenham è entrato in 13 goal tra assist e reti personale, numeri che non aveva dal 2021/22.- L'aspetto più importante però è quello che riguarda l'integrità fisica, che con il passare dell'età diventa un tema sempre più fondamentale. Da questo punto di vista,

- Una buona notizia per il Milan, con cui peraltro Modric avrebbe meno impegno rispetto al Real Madrid.in Serie A, con la sola Coppa Italia ad aggiungere qualche partita durante l'anno. Questo consentirebbe una gestione più oculata di Modric per esaltare le sue qualità in campionato.