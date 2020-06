Luka Modric racconta degli aneddoti interessanti nella sua biografia "A modo mio". Il centrocampista croato del Real Madrid ricorda un episodio del 2013, quando "stavamo vincendo 2-0 in Coppa del Re, ma Cristiano Ronaldo non inseguì il terzino avversario in un loro contropiede. Mourinho si arrabbiò molto e CR7 stava per scoppiare a piangere nel tunnel che porta agli spogliatoi. I due discussero a lungo anche nel secondo tempo, poi a fine partita solo l'intervento degli altri calciatori evitò una rissa".



"Totti è sempre stato uno dei miei miti - scrive ancora Modric -. Da giovane avevo una passione per il Milan, ammiravo Boban. Il rigore contro la Juventus in Champions League al Bernabeu era sacrosanto, provai un grande dispiacere a vedere Buffon reagire in un modo così scomposto".